Scontro tra due automobili in via Virgilio

Incidente tra due automobili in via Virgilio, nel quartiere di Sant’Ambrogio a Varese. L’incidente è avvenuto poco dopo le 21 e 30 nel tratto stradale che attraversa la zona residenziale, diverse le persone che hanno sentito il forte botto tre le due autovetture. Le persone coinvolte sono state soccorse dalle ambulanze del 118 e trasportate in ospedale in codice verde e giallo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.