Scopa e paletta, si pulisce insieme il paese

Torna l’appuntamento con “Cittattivo” a Laveno Mombello, l’iniziativa che l’amministrazione e la cittadinanza dedicano alla cura e alla salvaguardia del paese. L’appuntamento è per sabato 13 maggio: ogni cittadino potrà dare il suo contributo per rendere più bello e pulito il proprio paese. L’appuntamento è per le ore 9.30 davanti a Villa Frascoli-Fumagalli recentemente riaperta.