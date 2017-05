Scoppia la fogna in via Crispi

E’ scoppiata la fogna in via Crispi, nel tratto tra via Castoldi e la ex Aermacchi. La perdita ha causato un buco nell’asfalto che martedì pomeriggio ha richiesto l’intervento del comune di Varese. I lavori sono in corso. I tecnici stanno pulendo l’anfratto dai liquami grazie anche a una società di spurghi, nel pomeriggio di mercoledì si prevede di ripristinare l’asfalto e la chiusura del cantiere è programmata per la serata. Nel frattempo si procede a circolazione alternata. Sul posto da alcune ore è percepibile un forte odore ed ecco spiegato il perché.

Galleria fotografica fogna via crispi varese 4 di 10