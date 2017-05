Scuola e migranti: qual è la situazione nelle classi

scuola integrazione italiano stranieri vidoletti studenti

Venerdì 19 maggio, al Museo MaGa di via De Magri a Gallarate, si svolgerà il convegno “Scuola e migranti: gente che va, gente che viene”

Il programma:

Ore 8.30 – Accoglienza dei corsisti

Ore 8.45 – Introduzione a cura della dott.ssa S. Bandera (MA*GA)

Ore 9.00 – Interventi delle autorità: dott. G. Pepé (Questore di Varese) – dott. P. Bertocchi (Consigliere delegato, Provincia di Varese) – Mon.s Don Ivano Valagussa (Decano di Gallarate) – Dott. C. Merletti (AT Varese – USR Lombardia)

Ore 10.00 – Uno sguardo dall’interno (Bandi Giovanni – FLC CGIL Varese; Carlo Brunati – CISL Scuole dei Laghi Como/Varese)

Ore 10.30 – L’esperienza della Rete dei Comuni per l’Accoglienza (Dott. S. Aimetti, Sindaco di Comerio)

Ore 11.15 – La voce dei CPIA in Provincia : Focus minori non accompagnati (dott. R. Caielli – CPIA Varese) – Focus adulti stranieri (dott.ssa C. Locatelli, CPIA Gallarate)

Ore 12.00 – Lettura di parole e lettura del mondo: (prof. G. Lombardo – dott.ssa Lucia Lioi) – Dai progetti e le buone pratiche alla programmazione di sistema ( prof.ssa L. Colombo)

Ore 12.45 Dibattito

PAUSA BUFFET (E. 8 – solo su prenotazione)

Ore 14.00 WORKSHOP a cura delle scuole del I e del II ciclo in Provincia di Varese

Nel corso della mattinata si terrà l’ Intervento artistico di Michele Letizia

Gli istituti scolastici che saranno promotori dei Workshop pomeridiano confrontando le buone pratiche in atto sono i seguenti:

WORKSHOP ISTITUTI COMPRENSIVI:

1) IC Bertacchi, Busto Arsizio

2) IC Dante, Cassano Magnago

3) IC De Amicis, Busto Arsizio

4) IC De Amicis, Gallarate

5) IC A. De Gasperi, Caronno Pertusella

WORKSHOP ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO:

1) ISIS Montale, Tradate

2) ISIS Verri, Busto Arsizio

3) ISIS Ponti, Gallarate

4) Liceo delle Scienze umane “Sacro Cuore” , Gallarate

5) ISIS Don Milani, Tradate

6) Liceo D. Crespi, Busto Arsizio