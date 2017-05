«Se vince la Juve, birra gratis per tutti». Bassano Falchi (foto), responsabile della Festa de L’Unità, a differenza di altri non è per niente preoccupato di veder scorrere fiumi di birra alla Schiranna di Varese. «Qualcuno mi ha dato del pazzo, ma credo che sarà una serata indimenticabile». Le sorprese per sabato 3 giugno non sono finite perché, oltre a poter vedere la finale di Champions League sul maxischermo allestito per l’occasione, verrà preparato un menu particolare, tutto ispirato al calcio. Pare infatti che siano previsti dei gnocchetti tricolore alla Del Piero.