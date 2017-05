Sei pronto per una magica estate?

Campi Estivi 2017

Dal 12 giugno al 28 luglio e dal 4 all’8 settembre, per tutti i bambini e i ragazzi dai 4 ai 14 anni, presso il centro sportivo di Piazzale dello Sport 2 a Solbiate Olona, è in programma un Campus Sportivo Estivo, organizzato dalla Società Saronno Servizi SSD..

Sono possibili iscrizioni settimanali o giornaliere (settimane e giornate anche non consecutive).

I bambini e i ragazzi del Campus potranno imparare o migliorarsi in diverse discipline: atletica leggera, basket, pallavolo, calcio, tennis tavolo e ovviamente nuoto.

Per i più piccoli ci sarà il Baby Campus con attività specifiche per la loro età. svolgeranno, oltre al corso di nuoto, diverse attività sportive, ricreative e di laboratorio e impareranno a “giocare” con lo sport, attraverso attività motorie propriocettive finalizzate alla conoscenza del proprio corpo e alla capacità di muoversi nello spazio e nel rispetto delle regole.

I bambini e i ragazzi del Campus/Baby Campus saranno seguiti da un qualificato pool di istruttori ed educatori diplomati ISEF, laureati in Scienze Motorie o in possesso di brevetti federali specifici per le varie discipline e con provata esperienza nella gestione e nella cura dei più piccoli.

Il pasto è fornito da una società di catering specializzata esterna.

Pranzo e merenda seguono le linee guida fornite dalla A.S.L.

A pranzo è previsto un primo, un secondo, un contorno, frutta, pane e acqua. La merenda varia quotidianamente.

Eventuali diete speciali (allergie e intolleranze) sono gestite singolarmente.

Le iscrizioni si ricevono direttamente presso la reception della piscina fino a esaurimento dei posti, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17:30 (con orario continuato) e la domenica dalle 8:30 alle 12:15.

Al momento dell’iscrizione è necessario consegnare un certificato medico del bambino iscritto attestante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica o comunque da consegnare entro il 12 giugno.

Per ulteriori informazioni visitate il sito internet o la pagina Facebook.

Piscina di Solbiate Olona

Tel. 0331 1351248

Email: piscina@piscinadisolbiateolona.it