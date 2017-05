Sei uno Youtuber? Ti invitiamo all’aperitivo con Varesenews

Foto varie

Varesenews chiama a raccolta gli YouTuber della provincia e non solo. In occasione dell’avvio del progetto relativo alla realizzazione del film Digitalife, che intende raccontare attraverso migliaia di contributi video quali sono gli effetti di Internet sulla vita delle persone, la redazione e il regista del film Francesco Raganato invitano tutti gli youtuber di Varese e non solo a un aperitivo esclusivo nella sede di Varesenews.

Tutti i partecipanti potranno stringere relazioni, conoscere da vicino il progetto e scoprire qualche anteprima. L’appuntamento è per mercoledì 17 maggio alle 18:00 in via Gianfranco Miglio 5 (la sede di Varesenews) e sarà una buona occasione anche per proporre idee e interagire con la regia del film.

L’iniziativa del film DigitaLife costituisce il progetto principale per il festeggiamento dell’anniversario dei vent’anni di vita di Varesenews, che intende celebrare e valorizzare la sua comunità di lettori rendendoli protagonisti di questa grande festa.

Il numero di posti dell’evento è limitato e pertanto invitiamo a iscriversi attraverso questo modulo di pre-registrazione. Entro lunedì 15 maggio ricontatteremo i partecipanti selezionati.