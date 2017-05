Senza burro e con gusto si può: parola di Davide Brovelli

Era il titolo del corso di questa sera, 3 maggio 2017: “la cucina senza burro“.

E chef Davide Brovelli, del Sole di Ranco, l’ha interpretata a modo suo con tre ricette specialissime, ma per nulla “strane”: ravioli ricotta e noci, gamberi rossi, e gaspaccio; Orata al sale con carote arrosto al cumino e coriandolo con melograno e avocado; Insalata di tonno, e couscous di verdure.

Tradizione italiana, molto pesce, e niente stranezze: con tante “chicche” però per cucinare meglio, come l’orata al sale ricoperta di un mix di bianco sbattuto a neve e sale, per renderla più umida e meno sapida. O con i piccoli trucchi per realizzare delle carote gustosissime, semplicemente cuocendole “al cartoccio”.

