Elezioni

Serata in Villa Truffini per il Movimento 5 Stelle e il candidato sindaco Emilia De Benedetto. L’appuntamento è per il 18 Maggio alle ore 21.00. «Con grande piacere presenteremo la nostra lista – racconta il candidato sindaco -. La nostra squadra è formata da semplici cittadini, prestati alla politica che vogliono impegnarsi per la propria città. Intendiamo la politica come un’attività di servizio non lucrativa resa da cittadini per i cittadini: per questo motivo, il nostro principio ispiratore è: “The art of happiness is to serve all”, “L’arte della felicità è mettersi al servizio degli altri”. Ci impegniamo a seguire e tradurre nella pratica dell’amministrazione i principi fondanti del Movimento su cui intendiamo assicurare massima coerenza». Alla serata parteciperanno alcuni portavoce regionali e nazionali del M5S: Paola Macchi portavoce regionale, Cosimo Petraroli portavoce nazionale alla Camera dei deputati.

Saranno presentati i punti principali del programma con dei “focus specifici” sui seguenti temi:

– Il “passaggio del testimone”, Il consigliere uscente Stefano Castiglia riepilogherà le azioni fatte nei cinque anni di opposizione “seria e costruttiva” e illustrerà su quali basi continuerà l’attività del movimento

– Politiche Giovanili, le proposte per i Giovani Tradate

– Politiche Sociali e Interventi educativi, il potenziamento dei servizi e la formazione

– Trasporti e viabilità, “eco-sostenibilità” il principio su cui si basa la nostra proposta di modifica

– Lavoro, la nostre idee per riattivare attività commerciali e incentivare nuove start-up