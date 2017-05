Serie D, i playoff in diretta

Foto varie di calcio

Finito il campionato, è tempo di playoff in Serie D. Al “Franco Ossola” il Varese ospita la Caronnese per uno scontro tutto varesotto. Trasferta nel bresciano per la Pro Patria, ospite del Ciliverghe Mazzano. Potrete commentare live e interagire con gli hashtag #varesecaronnese #ciliverghepropatria e #direttavn via Instagram e Twitter.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI