Servizio civile, 9 posti alle Acli

logo servizio civile apertura

E’ stato pubblicato il bando 2017 del Servizio Civile Nazionale: ci sono 9 posti a disposizione per i giovani che vorranno prendere servizio con le Acli di Varese: 6 volontari verranno assegnati alla sede Acli di Varese, 1 in sede a Busto Arsizio, 1 in sede a Gallarate e 1 in sede a Saronno.

I volontari saranno impegnati in 8 diversi progetti e lavoreranno nella promozione della cultura della legalità , nella lotta e al contrasto della dispersione scolastica, nell’educazione e nella promozione culturale, nell’assistenza agli anziani, agli immigrati, nella promozione del turismo sociale, nella lotta alla dispersione sportiva.

Ci sarà tempo per presentare la domanda fino al 26 giugno 2017 alle ore 14,00 .

Sul nostro sito è stata creata una pagina dedicata http://www.aclivarese.org/bando-servizio-civile-2017 dove è possibile reperire tutte le informazioni legate al bando e alle modalità di partecipazione, ai progetti per i quali è possibile presentare le candidature.