Servizio civile nazionale, Busto cerca 11 giovani

Sono ben 11 i posti a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni nei vari uffici del Comune nell’ambito del Servizio civile nazionale che proprio nel 2017 ha fatto registrare un boom di giovani che hanno approfittato di questa opportunità (toccata quota 50 mila in tutta Italia).

In particolare, il nuovo bando regionale si rivolge a giovani interessati a collaborare ai progetti di tutela ambientale, assistenza, cultura ed educazione. Gli 11 volontari saranno quindi assegnati agli uffici Tutela ambientale (1), Servizi Sociali (1), Pubblica Istruzione (2 per il progetto assistenza e 2 per il progetto educazione), Musei (1), Grandi Eventi (2), Biblioteca (2).

La durata del servizio è di dodici mesi; ai volontari spetta un assegno mensile di € 433,80. I requisiti per l’ammissione sono indicati all’art. 3 (Requisiti e condizioni ammissione) del bando pubblicato sul sito istituzionale (www.comune.bustoarsizio.va.it), dove si trovano anche le sintesi dei progetti e i moduli per l’invio della domanda di partecipazione che devono pervenire al Comune entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 giugno 2017.