Servizio Civile, Sos Malnate cerca 10 giovani

Dieci giovani, dai 18 ai 28 anni, per il Servizio Civile. Questa è la proposta di Sos Malnate.

L’obiettivo generale di questo progetto è forse il più semplice ed immediato: colmare quel vuoto lasciato dalle richieste inevase e iniziare fin da subito a fronteggiare il costante aumento del numero di soggetti che richiedono servizi come quelli evidenziati e svolti dalle sedi.

Trattandosi di un progetto in rete è naturale che ogni sede concorrerà al raggiungimento dell’obiettivo sotto indicato in modo coordinato con le altre, per questo non c’è un obiettivo per ogni sede, ma uno generale che con l’impegno e la dedizione tipica delle Pubbliche Assistenze verrà certamente raggiunto.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito della Sos Malnate (link) con tutte le indicazioni sul progetto e le caratteristiche richieste.