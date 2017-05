Sette fucili in casa, ma le matricole non corrispondono

Gallarate

Aveva denunciato sette fucili, ma quando è scattato il controllo i numeri di matricola sono risultati differenti da quelli dichiarati. Per questo è finito nei guai un uomo di Gallarate, a cui sono state ritirate le sette armi da fuoco.

L’intervento fa parte dei controlli ordinari svolti sui detentori di armi. L’attenzione posta sulla sicurezza da parte della Polizia di Stato passa infatti anche dal controllo della permanenza dei requisiti necessari per la detenzione delle armi e relativo munizionamento.

La Squadra Amministrativa del Commissariato di Polizia di Gallarate è stata impegnata in decine di verifiche. In un caso gli agenti hanno appunto scoperto che un uomo residente in città deteneva quattro carabine e tre fucili da caccia le cui matricole non corrispondevano a quelle comunicate alla Questura.

Non è l’unico caso anomalo: un altro residente di Gallarate è stato denunciato per aver omesso di comunicare il trasferimento delle armi da un’abitazione ad un’altra. Una violazione che costituisce reato, anche se viene estinto con il pagamento di una sanzione.