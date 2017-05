Si ribalta con l’Ape a Cascina Elisa

Le foto di Malnate

Un’Ape si è ribaltata a Samarate nel tardo pomeriggio di martedì 30 maggio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 nei pressi di Cascina Elisa, in via Berico Monte. Sul posto sono accorse due ambulanze, subito avvertite dopo il ribaltamento, oltre alla Polizia Locale per i rilievi.

Il conducente, un uomo di 81 anni, non ha riportato ferite: ha rifiutato poi il ricovero e se ne è tornato a casa