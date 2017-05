Siamo davvero un “paese accogliente”?

Festa dei migranti a Busto Arsizio, febbraio 2017

Venerdì 26 maggio alle 21, presso la biblioteca comunale di Solbiate Arno, in via Chinetti 11 si terrà l’incontro “Un paese accogliente” organizzato con la collaborazione di Caritas. Rete Civica dei sindaci per l’accoglienza, officina Casona, e con il patrocinio di provincia di Varese.

All’incontro intervengono Mario Salis della Caritas di Varese, Fabio Passera, sindaco di macigno e membro della rete civica dei sindaci per l’accoglienza, e Michele Costalonga, di Officina Casona, officina di vicinanza che crea occasioni d’incontro, condivisione, accoglienza, solidarietà.

Insieme ai loro interventi, è prevista inoltre la testimonianza di un ospite di un centro di accoglienza