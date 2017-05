Sicurezza stradale, ai bimbi consegnato il patentino

Corso di sicurezza stradale

Ieri si è tenuta l’ultima lezione di educazione stradale ai bambini dell’asilo di Cugliate Fabiasco.

L’iniziativa nata dalla volontà del Comandante Giuseppe Cattoretti della Polizia locale di Rancio Valcuvia e Cugliate Fabiasco, di Francesca Realini titolare dell’autoscuola di Cuveglio e dalla maestra Katiuscia Moscatelli ha portato alla realizzazione di un momento di lezione e gioco con la premiazione degli alunni dell’ultimo anno con la consegna della simbolica patente del pedone.

Dice il comandante: «È importante sensibilizzare ed educare i bambini fin dalla più tenera età relativamente al comportamento che necessariamente bisogna tenere quando si circola sulla strada…soprattutto a piedi!».

Soddisfatto anche l’agente Massimo Beverina: «È importante inoltre che i bambini vedano noi operatori di polizia locale come amici e non come persone di cui aver paura. Ecco gli scopi principali di queste lezioni-gioco».

Presenti anche i volontari viabilistici di Cugliate che con grande spirito di altruismo e collaborazione prestano servizio all’ingresso delle scuole garantendo la sicurezza dei bambini. In rappresentanza del Comune era presente l’assessore Antonia Polimeni che ha preso parte alla lezione finale dando un gran contributo durante la realizzazione di questo evento.