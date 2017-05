Siete pronti per durare 24 ore?

Le foto della 24 ore di basket - Luino 2015 e del torneo di basket in carrozzina

Si sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la “24 ore di basket”, manifestazione ormai storica e molto attesa dagli appassionati che si tiene sul lungolago di Luino.



La “partita più lunga dell’estate” è giunta alla sua 18ma edizione e sarà di nuovo affiancata dall’11° torneo di basket in carrozzina, a conferma che la “Luino Summer League” è aperta a tutti, senza barriere (architettoniche o di altro tipo).

Ogni anno sono oltre 250 gli atleti di ogni età che giocano a basket per un intero weekend: bambini e bambine, ragazzi e ragazze, cestisti in carrozzina e ragazzi “Special Olympics”, semplici appassionati e cestisti in attività. L’unica finalità è quella del divertimento, infatti la manifestazione “open” prevede un unico match nel quale si alternano in campo giocatori con turni “equilibrati”.

Nel 2017 il fine settimana dedicato alla palla a spicchi è quello del 7-9 luglio prossimi. Per partecipare come atleti è, appunto, necessario iscriversi compilando il form che potete raggiungere CLICCANDO QUI. E dopo aver concluso questa parte burocratica, potete cominciare ad allenarvi per… durare 24 ore!