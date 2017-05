Simonetta Chiarugi, la blogger che ama i fiori ospite a Villa Della Porta Bozzolo

Simonetta Chiarugi

A Villa Della Porta Bozzolo sarà protagonista con una delle sue prime passioni, la pittura botanica e la presentazione del suo ultimo libro. L’appuntamento con Simonetta Chiarugi è per sabato 20 maggio, quando dalle 15 alle 17 e 30 terrà un laboratorio dedicato al disegno delle piante e dei fiori. Domenica invece, alle 12 terrà la presentazione del suo libro “Buon Gardening”.

Amante delle piante e dei fiori, riguardo al workshop, spiega: «Un’antica disciplina, sia per la sua tecnica che per il tempo che richiede. Il disegno botanico, nel ‘700, era il mezzo che veniva utilizzato dagli studiosi per catalogare i diversi tipi di pianta. Inoltre, richiede moltissimo tempo: ogni disegno ha bisogno di un’attenzione particolare e giorni per concluderlo».

L”appuntamento sarà un’introduzione a questa antica tecnica, «uno stimolo per tutti gli interessati». «E’ stato questo tipo di pittura che mi ha portato ad amare le piante», continua Simonetta Chiarugi che per loro amore ha lasciato la sua carriera di stilista nella moda. Genovese doc, ha un blog molto seguito dal nome “Aboutgarden”, dove condivide esperienze ed informazioni con tutti gli amanti del giardino e un canale su YouTube dove si trovano i video di “2 Ladies in giardino con spensieratezza”.

A Villa Della Porta Bozzolo invece, sarà protagonista di un laboratorio che con la tecnologia non ha nulla a che fare e spiega «è un modo per avvicinarsi ancora di più alle piante, per amarle e conoscerle. La natura ispira in tutto, ti circonda di bellezza». Domenica mattina invece, presenterà la sua ultima pubblicazione dove si possono trovare tanti utili consigli su come coltivare, potare, innaffiare le singole piante, ma anche su come preparare tisane, sciroppi o zuccheri profumati ai fiori e tanto altro.

I due eventi sono parte dell’iniziativa “Maggio in fiore” (sabato 20 e domenica 21 maggio, qui tutto il programma). Per iscriversi al Workshop di Acquarello Botanico di Simonetta Chiarugi: Tel: 0332 – 624136 o mail faibozzolo@fondoambiente.i t.

