Sindaci senza frontiere:incontro sulle buone pratiche di integrazione

Buone pratiche di accoglienza e integrazione. Giovedì 18 maggio, al Museo del Tessile di Busto Arsizio, l’associazione “Bust’Occhi aperti sul mondo” organizza un incontro per spiegare come i Comuni della provincia di Varese hanno accolto profughi e migranti costruendo dialogo e collaborazione con i cittadini. Si torna così a parlare di migranti con l’intenzione di chiedere all’amministrazione di aderire ai progetti Sprar (Sistema per la Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati).

L’incontro aperto al pubblico dal titolo “Sindaci senza frontiere”, a partire dalle ore 21.00, vedrà la presenza di alcuni amministratori locali che si sono attivati verso l’integrazione dei richiedenti asilo all’interno delle proprie città.

Nello specifico, a raccontare le buone pratiche di integrazione portate avanti nei propri Comuni, anche con un contributo video da parte della Sindaca di Lampedusa insignita del Premio Unesco per la pace Giusi Nicolini, saranno il Sindaco di Maccagno Fabio Passera, il Sindaco di Gorla Minore Vittorio Landoni, il Vicesindaco di Somma Lombardo Stefano Aliprandini e l’Assessore ai Servizi sociali di Malnate Maria Croci.