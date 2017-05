Smoke on the lake, torna a Varese il campionato internazionale di barbecue

Smoke on the lake 2017

E’ stata presentata anche in comune di Varese “Smoke on the Lake” la seconda edizione della gara europea tra appassionati di barbecue, che vedrà a Varese una delle tre tappe italiane.

Galleria fotografica Varese - Smoke on the lake 206 - prima giornata 4 di 16

A fare gli onori di casa a Giacomo Brusa e all’Agricola Grill Team, che per la seconda volta organizza l’evento dopo lo straordinario successo dell’anno scorso, è stato l’assessore al Commercio Ivana Perusin.

L’appuntamento è per sabato 27 e domenica 28 maggio: all’Agricola Home and Garden i più famosi griller italiani si sfideranno a colpi di ricette esclusive e cotture estreme per conquistare una severa giuria internazionale: per chi ancora non conosce questa curiosa, ma serissima, tenzone è un’occasione per conoscere da vicino il mondo del BBQ insieme alle 20 squadre che parteciperanno.

In gara, ci saranno anche le star della griglia Matteo Tassi e Luca Bini, già apprezzati docenti dell’Agricola BBQ Academy e griller di fama internazionale: in palio un posto ai Campionati Mondiali di Limerick.

Il weekend si dipanerà tra gare e assaggi, con la collaborazione dell’Associazione Casbeno Calcio. Tra gli eventi, anche le ricette di Mirko Vincenzi.

GUARDA L’EVENTO PER MAGGIORI INFO