Sofia Goggia stella del 7° Convegno Centro Ricerche Mapei Sport

Foto che riguardano atleti che praticano lo sci alpino o da fondo

Cresce l’attesa in vista del 7° Convegno Centro Ricerche MAPEI Sport, che sabato 27 maggio, dalle ore 9.00 alle 13.30 presso l’Hotel Le Robinie di Solbiate Olona radunerà campioni ed esperti di sport.

Di «Allenamento, recupero ed infortunio: la trilogia della performance sportiva» discorreranno, tra gli altri, l’amministratore unico di Mapei Spa Giorgio Squinzi, il mister del Sassuolo Calcio Eusebio Di Francesco, la campionessa di sci Sofia Goggia (bronzo mondiale nello slalom gigante e detentrice del record nazionale di podi e punti segnati in una singola edizione di Coppa del Mondo), il direttore sportivo delle squadre di sci alpino azzurro Massimo Rinaldi, il team manager della formazione di ciclismo Trek Segafredo Luca Guercilena e il direttore sportivo della Pallacanestro Reggiana Alessandro Frosini.

L’attesa e interessante tavola rotonda, moderata dalla giornalista sportiva Federica Lodi, permetterà agli ospiti presenti di confrontarsi su carico e scarico, le due facce dell’allenamento.

Dopo i saluti iniziali del direttore responsabile e direttore sanitario del Centro Ricerche Mapei Sport Claudio Pecci, della presidentessa della Fondazione Mai di Confindustria Diana Bracco e della responsabile marketing e relazioni esterne di Mapei Adriana Spazzoli, si susseguiranno tre sessioni di lavoro, durante le quali verranno analizzati svariati aspetti legati al raggiungimento della miglior performance sportiva, con focus particolare su calcio, ciclismo, sport invernali e pallacanestro.

Nell’occasione verrà inoltre presentato il 6° assegno di ricerca “Aldo Sassi” per laureati in scienze motorie promosso da Mapei in collaborazione con la Fondazione Giuseppina Mai di Confindustria (per maggiori informazioni e il bando completo rimandiamo al sito www.mapeisport.it).

Ricordiamo che l’iscrizione al convegno è gratuita ma obbligatoria. Per assicurarsi un posto in sala e non perdersi il ricco programma preghiamo, chi interessato, di inviare un’email a segreteria@mapeisport.it con i propri dati.