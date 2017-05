Solbiate Cup 2017: la quinta edizione ai nastri di partenza

Foto varie di calcio

Ritorna dal 5 giugno la Solbiate Cup, l’oramai tradizionale torneo di calcio a 5 presso l’Oratorio di Solbiate Olona. La competizione, organizzata da Solbiate Sport&Fun, è giunta ormai alla sua quinta edizione e prevederà, anche quest’anno, una fase a gironi e una fase a eliminazione diretta, durante le quali si affronteranno squadre provenienti da tutta la Valle Olona.

«Con la Solbiate Cup – dichiarano gli organizzatori – coniughiamo qualità e spettacolarità del torneo e accessibilità a tutti, garantendo un minimo di tre partite e la possibilità di iscrivere due giocatori tesserati FIGC (categorie massime: “Eccellenza” per il calcio a 11 e “C1″ per il calcio a 5)». Quest’anno saranno proposte diverse novità, a partire da una veste grafica rinnovata e una comunicazione social studiata su misura. Premi per le prime quattro squadre, il miglior giocatore, il miglior portiere e il miglior realizzatore.