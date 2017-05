Sos Malnate, torna la serata di Gala

Le foto di Malnate

Venerdì 9 giugno, per la diciassettesima volta, Sos Malnate si ritroverà per sostenere i propri progetti.

Donatori e simpatizzanti dell’associazione si incontreranno nella prestigiosa cornice del ristorante La Madonnina di Cantello con l’intento di raccogliere fondi.

Quest’anno verranno sostenute due importanti progetti: l’acquisto della nuova ambulanza in ricordo di Mattia Ossuzio e il progetto Giovani di Valore.

Dopo la cena, che avrà inizio alle ore 20, ci sarà il concerto di Francesca Parrotta, con un brillante repertorio di musica leggera.

Anche questa edizione non avrebbe potuto aver luogo senza l’impegno di Franco Francescotto e di alcune aziende che sostengono la raccolta fondi (Autocarrozzeria Nozza, Brioservice, Clerici Auto, Ferramenta Maccecchini, Garage Manzato, Insubria Med, Mantegazza Srl, Ontario Viaggi, Ottica Benzoni, Reale Mutua Assicurazioni, UBI Banca).

Tutti sono invitati a partecipare.

Per informazioni o prenotazioni per la cena e concerto (entro il 5 giugno): www.sosmalnate.it 0332-428555 (Marco Sarti) oppure 0332-429469 (Franco Francescotto) oppure via mail info@sosmalnate.it