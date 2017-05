Sos Trevalli cerca 8 giovani per il servizio civile

Foto varie

E’ stato approvato il progetto di servizio civile di SOS Tre Valli: si tratta di un impegno per 30 ore settimanali per 12 mesi.

Eta': tra i 18 e in 28 anni e 364 giorni (al 26 giugno 2017), con inizio servizio presumibilmente a ottobre 2017.

La scadenza per la presentazione della domande è il 26 giugno 2017 alle ore 14.

Il Servizio Civile Volontario presso Sos Tre Valli prevede diverse attività e percorsi: corsi di formazione, inserimento negli equipaggi come soccorritori, accompagnamento disabili, centralino.

I vantaggi sono: di natura economica con 433 € al mese, e di crescita personale: un anno di formazione attiva dato che i volontari saranno di aiuto agli altri, un aiuto diretto e concreto.