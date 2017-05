Spaccio di droga davanti a scuola, arrestato un minorenne

incidenti varie

Nella mattinata di venerdì 19 maggio, gli operatori della Polizia di Stato del Commissariato PS di Gallarate, nel corso di pianificati servizi volti alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli Istituti scolastici, hanno tratto in arresto un minorenne dopo che questi aveva ceduto alcune dosi di hashish ad alcuni suoi coetanei.

I poliziotti intervenuti hanno quindi sottoposto il ragazzo a perquisizione personale rinvenendo altre dosi del medesimo stupefacente occultate nelle tasche dei pantaloni. E’ stata perquisita anche l’abitazione del minore dove sono state sequestrate una trentina di dosi di cocaina già preconfezionata e pronta per essere spacciata.

I primi sviluppi investigativi hanno permesso di individuare un altro ragazzo quale possibile complice il quale effettivamente, sottoposto a successiva perquisizione, è stato ritrovato in possesso di altre 15 dosi, già confezionate, di stupefacente.

L’operazione di polizia giudiziaria si è conclusa quindi con il sequestro di oltre 40 dosi di stupefacente tra cocaina e hashish, un arrestato per spaccio, messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ed un denunciato a piede libero per detenzione a fini di spaccio, messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio.