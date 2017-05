Spazzini volontari nel parco della villa ex Pecis Lucarelli

Sabato 6 maggio una decina di volontari appartenenti al comitato di controllo del vicinato n°3 di Cerro Maggiore, Legambiente Parabiago e Amici Del Bosco di Origgio ha ripulito il giardino della villa ex Pecis Lucarelli.

La proprietà, seppur privata, è in stato di degrado da ormai molti anni: la villa è stata occupata mentre il vasto giardino è diventato la discarica di qualcuno senza scrupoli.

Lo scopo dell’evento è chiedere alle amministrazioni coinvolte, Cerro Maggiore e San Vittore Olona di considerare un intervento di riqualificazione dell’area rispettoso dell’ambiente.

Secondo i volontari spazzini: «L’edilizia dovrebbe essere sostenibile e rispettosa del territorio. In una provincia fortemente urbanizzata le aree dismesse come la villa ex Pecis Lucarelli, o l’ex convitto di Origgio, dovrebbero essere recuperate invece di consumare suolo vergine con nuove edificazioni. Chiediamo che il recupero sia equilibrato, ovvero che l’iniziativa pubblica prevalga sugli interessi particolari e si vada a salvaguardare il giardino e le sue querce trasformandolo in un’area verde. A maggior ragione in una zona che è già stata penalizzata da uno sviluppo edilizio tutt’altro che equilibrato».

Per parlare di queste tematiche, ci sarà una serata il 16 Giugno, presso Villa Borletti,si parlerà di ambiente a 360 gradi.