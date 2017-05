Sport e Cultura per il campo estivo di Varese: al minigolf arrivano i ragazzi di SubStrato

CAMPI ESTIVI 2017

il risultato sono dei workshop a tema “verde” e internazionale: «Ci occupiamo della Green Week e della English week- spiegano – i nostri Workshop si terranno principalmente a SubStrato (in via Robbioni, ndr), ma nella green week ci occuperemo anche di ristrutturare l’orto del minigolf. Noi faremo la prima parte di bonifica, poi i bambini pianteranno e semineranno, vedendo nel corso dell’estate la sua piantina crescere. La tematica è la natura e la riqualifica di spazi in disuso, che sono temi che ci accomunano».

Tra le idee xche diverranno concrete nel camp, anche un workshop sulle api, un live painting e un laboratorio per realizzarsi una maglietta da soli. E per la english week, anche una caccia al tesoro nei giardini estensi, in inglese.

COME FUNZIONA ECOBALENO

Lo Sport Camp Ecobaleno è rivolto a tutte le bambine e i bambini dai 4 ai 14 anni che vogliono trascorrere una “vacanza in città”, trasformando le vacanze scolastiche in giochi, attività ludico-creative, discipline sportive, laboratori teatrali e molto altro.

il tema è ECOBALENO, dove l’ecologia prende per mano i valori di uguaglianza, inclusione e rispetto per un mix di gioco, sport, attività creative e didattiche davvero senza limiti e senza barriere.

Ciascuna delle settimane programmate declina le sfumature del tema generale con dei micro-temi, ad esempio la Green Week, un tuffo nel verde per scoprire la natura e imparare a tutelarne le infinite potenzialità con il laboratorio “Facciamo l’orto”; o come la English Week, full immersion ludica nel mondo della lingua inglese e della cultura anglosassone sotto la guida di una docente laureata, tra laboratori e sport in lingua; o ancora l’International Week, un viaggio negli usi e tradizioni dei popoli dei 5 continenti attraverso il laboratorio di cucina “Chef around the world” ecc.) per garantire una varietà di esperienze arricchente e stimolante, per creare un percorso unico (per chi frequentasse una sola week) e coerente (per chi invece frequentasse più week).

Tra le sedi del camp, da quest’anno c’è il Minigolf di Varese: un’area ludico-sportiva nel pieno centro cittadino e a ridosso dei suggestivi Giardini Estensi, perla naturalistica e storica della Città Giardino.

L’organizzazione di Ecobaleno Sport Camp a Varese è stata possibile grazie alla sinergica collaborazione con la Pro Loco, la Piscina Comunale, i gestori del bar del Minigolf e del Comune. E ora anche di Substrato.

Per andare incontro alle esigenze delle famiglie, la formula Sport Camp prevede una programmazione che va dalle 8.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì (con possibilità di ampliare l’orario con pre e post-camp), dal 12 giugno fino all’8 settembre. Ogni giornata si snoda tra sport, gioco, relax, creatività…Ma sopratutto socializzazione e condivisione, con grande importanza per il rito del pranzo insieme, momento educativo in grado di favorire autonomia, collaborazione e relazione.

Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni contattare la segreteria SportPiù al numero 0331 1710846, oppure via mail a info@sportpiu.org