Sport e divertimento nel verde con “Mediamente Giocando”

Olgiate Olona generica

Terza edizione per la manifestazione “Mediamente Giocando” che nella rigogliosa cornice del Parco Carducci di Olgiate Olona ripropone attraverso lo sport un momento di aggregazione e di divertimento dedicato a tutti ed in particolare agli studenti dell’Istituto B. C. Ferrini di Olgiate Olona.

Durante lo svolgimento della manifestazione verrà allestito un servizio ristoro con bevande, panini e gelati e tutti i volontari saranno pronti a trasmettere con il proprio operato il massimo entusiasmo per la buona riuscita dell’evento.

La manifestazione organizzata e promossa dalla neonata Associazione “Francesca per una Scuola Operattiva”, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, servirà a raccogliere fondi per il progetto di ristrutturazione dell’aula di Artistica della Scuola Secondaria di primo grado B. C. Ferrini di Olgiate Olona.

«Vi aspettiamo numerosi dalle ore 14:00 del 13 maggio perchè “Il 13 maggio tutte le strade portano al Parco Carducci”».