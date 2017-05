Stazione Nord, ascensore e scale mobili tornano in funzione

L’ascensore e la scala mobile della stazione di Ferrovienord di Busto Arsizio sono stati entrambi rispristinati, a seguito di due interventi di manutenzione straordinaria.

L’ascensore, in funzione dal 29 aprile, era fermo dal 4 aprile scorso a causa di un guasto alle porte del piano -1. La scala mobile era invece non funzionante dalla fine di febbraio a causa della rottura di un gradino, della bruciatura della bobina e della scheda.

In entrambi i casi – ma in particolar modo per quanto riguarda la scala mobile – si è trattato di guasti rilevanti che hanno richiesto interventi di rispristino complessi e articolati. «Siamo consapevoli dei disagi che hanno dovuto subire i viaggiatori e ci dispiace – spiega il Direttore generale di Ferrovienord Enrico Bellavita – ma voglio assicurare che siamo intervenuti appena possibile per sistemare i due impianti come avviene sempre in casi analoghi».