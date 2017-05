Sulla strada lacuale arrivano i VeloOk

Autovelox Cazzago Brabbia

Ormai diffusi in molti Comuni, compaiono anche a Bodio Lomnago i “VeloOk”, i dissuasori-rilevatori di velocità (nella foto: un esemplare a Cazzago Brabbia).

Nella mattina di mercoledì 3 maggio sono stati installati due “bidoni” arancioni sulla strada lacuale SP1, in un tratto molto delicato, quello che è stato teatro anche recente di un incidente mortale (qui).

È di pochi giorni fa l’annuncio dell’intervento della Provincia, che realizzerà una nuova rotatoria, ma nel frattempo anche il Comune decide di muoversi per garantire maggiore sicurezza. «Era un intervento che non potevamo più procrastinare» spiega il sindaco Eleonora Paolelli. «Siamo certamente soddisfatti per l’intervento annunciato di realizzazione della rotonda», premette il sindaco. Il Comune invece installerà i nuovi strumenti che «rientrano nei finanziamenti di Regione Lombardia per il piano di videosorveglianza». I dissuasori – che puntano a richiamare l’attenzione degli automobilisti per farli rallentare – possono essere usati anche come veri rilevatori di velocità, presidiati – dice la norma – dalla Polizia Locale.

«Abbiamo già verificato che moltissime sono le violazioni di velocità in questo tratto» prosegue il sindaco. In una settimana la rilevazioni di prova ha registrato il transito di 90mila veicoli: di questi ben 850 hanno superato la velocità shock di 130 km/h. Una velocità da autostrada, su un tratto dove vige il limite di 50 km/h. E questi sono solo i dati più eclatanti: le violazioni al limite sono ovviamente molte di più.