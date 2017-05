Stuart Milk a Varese: nella città giardino una bandiera dei diritti civili

Stuart Milk

Domenica 4 giugno Stuart Milk, consigliere per i diritti civili e l’uguaglianza dell’ex presidente americano Barack Obama e co-fondatore e presidente della Harvey Milk Foundation, sarà in visita a Varese in un incontro organizzato da Arcigay Varese, Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano e Harvey Milk Foundation.

Stuart è nipote di Harvey Milk, che è stato il primo componente delle istituzioni statunitensi apertamente gay e fu assassinato insieme al sindaco di San Francisco George Moscone nel 1978. Nel 2009 Barack Obama ha conferito a Stuart Milk alla memoria di suo zio Harvey la Presidential Medal of Freedom, la massima decorazione degli Stati Uniti, per il suo contributo fondamentale al movimento per i diritti degli omosessuali.

L’iniziativa, aperta al pubblico, si terrà alle 15 alla Sala Matrimoni di Palazzo Estense in collaborazione con il Comune di Varese. Sarà inoltre disponibile il servizio di interpretariato: Milk infatti risponderà alle domande che il pubblico vorrà fargli. Il focus dell’incontro sarà il lavoro della Harvey Milk Foundation e della vita di suo zio Harvey, che è stata raccontata anche in un film di Gus Van Sant, con Sean Penn.

L’incontro a Palazzo Estense sarà preceduto da una visita in città e da un pranzo con i volontari di Arcigay Varese.