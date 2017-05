Studenti all’estero: Come sarebbe la vostra avventura senza Internet?

Le foto legate ai 20 anni

DigitalLife dedica una sezione speciale del film agli studenti nel mondo. Per voi c’è una domanda speciale, a cui vi chiediamo di rispondere con un video:

Vivere all’estero nell’era digitale:

come sarebbe questa esperienza senza le tecnologie di oggi?

Prima, durante e dopo…

Mostratelo con un video, raccontate la vostra esperienza, immaginate come sarebbe la vostra vita senza internet, senza un computer, senza uno smartphone. Come sarebbe stata in passato senza queste opportunità, ma anche come la immaginate nel futuro grazie ad esse.

Vi chiediamo di più. Fateci vedere nel filmato cosa pensate, quali sono le vostre emozioni, quelle dei vostri cari nel sapervi lontani con un obiettivo.

E inoltre, vi ricordate la prima notte lontano da casa? Cosa vi ha permesso di non sentirvi soli? Mostrateci le vostre emozioni, le soluzioni che avete trovato per affrontare la vostra avventura. Cosa vi permette di poter raggiungere il vostro obiettivo? Internet e il digitale vi stanno aiutando o sono una perdita di tempo?

Raccontate per cosa usate internet e il digitale, mostratelo, fateci conoscere la vostra passione attraverso le nuove tecnologie. Mostrate anche il mondo intorno a voi, internet e il digitale come entrano nella vostra giornata.

Tutti i vostri video saranno pubblicati sul canale Youtube e sulla pagina Facebook. e qualcuno sarà scelto per entrare nel montaggio finale del film Digitalife.