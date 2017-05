Studenti da mezza Europa a Calcinate per scoprire il mondo del “volo silenzioso”

calcinate

Ieri ACAO ha ospitato l’ultima tappa della scuola Fermi di Castellanza coinvolto in un Partenariato Scolastico composto da una scuola spagnola di Gijon e da due scuole partner, rispettivamente una francese e una belga.

Durante la settimana è stato sviluppato un interessantissimo progetto sul volo, interamente espresso in inglese, lingua veicolare di tutto il progetto Erasmus Plus, che ha visto l’organizzazione di esperimenti di fisica, una lezione sul genio di Leonardo, una visita al museo di scienza e tecnica di Milano con un laboratorio sulle macchine volanti di Leonardo, una visita a Volandia con un laboratorio sulla meccanica del volo ed infine una full immersion presso il nostro Aero Club Adele Orsi dove il volo è diventato realtà.

La mattinata si è aperta con il benvenuto della Presidente ed una interessantissima lezione in aula su meteorologia e volo a vela, una visita dettagliata all’aeroporto dove i ragazzi hanno potuto seguire da vicino innumerevoli decolli, vista la stupenda giornata, capire come è fatto un aliante e intuire il fascino di questo sport puro ed ecologico.

Guide d’eccezione sono stati piloti molto esperti che hanno messo a disposizione la propria esperienza per far scoprire ai ragazzi il meraviglioso mondo del volo silenzioso, ma anche gli studenti stessi della classe 4 L del “Fermi“, che hanno avuto modo di prepararsi con l’aiuto di piloti senior di ACAO, per la visita al magnifico Museo del Centro Studi Volo a Vela Alpino.

Tutti hanno poi potuto vedere, e chi lo ha desiderato anche provare il simulatore di volo, fiore all’occhiello del nostro AeC, vedendo così anche Varese dall’alto, attraverso lo schermo a 270° con immagini di Google Map. Ancora una volta ACAO partner di progetti all’avanguardia con la gioia di coinvolgere i giovani nel mondo del volo nella meravigliosa Provincia con le ALI.