Studenti dell’Itis Riva a lezione coi carabinieri

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Una settimana intensiva dedicata alla legalità per gli studenti dell’Itis Riva di Saronno. È l’iniziativa che si è svolta per le classi prime dall’8 al 13 maggio con la presenza dei carabinieri di Saronno, guidati dal capitano Pietro Laghezza. Materiale utilizzato: film, video, spot, lavori di grafica, role-playing slides informative, testimonianze, analisi dei dati sui consumatori e conversazioni in lingua straniera.

L’obiettivo dell’incontro ha puntato sul mostrare agli studenti le caratteristiche e gli effetti delle droghe più diffuse, le ricadute sul piano della salute, le compromissioni civili e penali derivanti dall’essere individuati sia come consumatori sia come spacciatori. È seguito un dibattito durante il quale il Capitano ha risposto alle numerose domande e curiosità degli studenti.

La finalità era quella di informare gli studenti sulle caratteristiche delle varie sostanze stupefacenti (effetti, danni psico-fisici e sociali) con l’obiettivo di sfatare false opinioni sull’esistenza di droghe “leggere e terapeutiche”. Oltre a creare e sviluppare sensibilità a scuola in relazione alla complessità del problema, superando il paradigma che l’intervento sia sempre da delegare solo e sempre ad esperti esterni.