Studenti in cerca di soluzioni contro lo spreco alimentare

sprechi spreco alimentare cibo buttato

Ci sono anche gli studenti dell’alberghiero Falcone di Gallarate e del tecnico Don Milani di Tradate all’hackaton sullo spreco alimentare in corso a Milano all’interno del summit internazionale sulla food innovation “Seeds&Chips”.

Gli studenti sono chiamati a progettare nuove tecniche di produzione alimentare, nutrizione del futuro, food security, diritto al cibo sano, sostenibile e accessibile a tutte e a tutti: sono 60 gli studentesse e studenti che stanno lavorando nel Hack-Waste.

In tutto sono 15 gli istituti di tutt’Italia che partecipano alla gara, mentre cinque istituti avranno la possibilità di esporre buone pratiche e progetti innovativi. Si tratta dell’Istituto tecnico agrario “Minoprio” di Vertemate Con Minoprio (CO) che esporrà un progetto di mappatura delle piante tramite QRcode grazie al quale è possibile scaricare contenuti relativi alle loro caratteristiche sia per l’impiego in cucina sia per quello nel campo della medicina; dell’Istituto tecnico agrario “Pellegrini” di Sassari che presenterà ”Lab-Smart Rurality”, un programma che ha l’obiettivo di ragionare sull’integrazione tra città e campagna, scuola e lavoro, didattica e agricoltura; dell’ISIS “Leopoldo II di Lorena” di Grosseto che esporrà un mini sylos grazie al quale le studentesse e gli studenti, in collaborazione con un’azienda di Grosseto, l’Eurosider S.a.s., stanno sperimentando la conservazione ecosostenibile dei cereali; dell’ITAS “Gallini” di Voghera (PV) che ha attivato una sperimentazione per diffondere strumenti innovativi di conoscenza (come il network professionale per l’agricoltura “SITI4farmer”, una soluzione Cloud dedicata al comparto agricolo) all’interno dell’azienda agricola della scuola; dell’IISS “Caramia – Gigante” di Locorotondo (BA) che darà testimonianza del progetto attraverso il quale le allieve e gli allievi hanno acquisito conoscenze e abilità sui sistemi innovativi di rilevazione dati di interesse agronomico per la realizzazione, il controllo e l’utilizzazione a fini agronomici di una centralina meteorologica.

Le studentesse e gli studenti avranno un’opportunità di teamwork di grande valore che li connetterà con un contesto innovativo ed internazionale: potranno apprendere nuovi strumenti di co-progettazione, che li stimoleranno a generare idee utili ed originali per la società. Al termine della due giorni presenteranno le loro idee e i loro progetti davanti ad esperte ed esperti ed esponenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.