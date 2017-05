Studio, gioco e movimento nel cuore di Viggiù

Viggiù - Area studio e movimento

Ha festeggiato da poco i tre anni di attività l’associazione Area Studio & Movimento, che a Viggiù propone momenti di aggregazione, attività sportive ma anche spazi per lo studio e diverse attività culturali.

Tra i fondatori Giulia Pantaleo, 27 anni, insegnante, danzatrice e insegnante di pilates, che insieme ad alcuni amici ha creato uno spazio di incontro che ha sede proprio nel cuore del centro storico di Viggiù, in via Croce 3.

“Siamo un’associazione culturale e ricreativa senza scopo di lucro, che ha come scopo sociale la divulgazione di corsi culturali e sportivi. E’ una realtà che si rivolge ai bambini e ai ragazzi, ma anche agli adulti – racconta Giulia – uno spazio dove si può studiare, fare attività sportive ma anche coltivare l’orto didattico o prendere libri da leggere. Tra le attività che proponiamo ai nostri associati anche corsi parascolastici dalle scuole elementari alle superiori, corsi di chitarra, corsi sportivi per adulti (pilates) e per bambini (gioco danza-pilates), corsi di lingua inglese e francese”.

“Abbiamo iniziato nel febbraio 2014 – prosegue Giulia Pantaleo – e abbiamo dovuto lavorare un po’ per far conoscere questa nuova realtà ma adesso abbiamo un bel numero di associati. Siamo una realtà che prima non c’era in paese e le soddisfazioni piano piano arrivano, l’impegno e la cura che stiamo mettendo nel nostro lavoro hanno un riscontro positivo e ne siamo molto felici”.

“Una parte importante della nostra offerta sta diventando proprio quella dei servizi parascolastici, anche perché abbiamo un tutor specializzato in Dsa e Bes e questo è un servizio molto importante che risponde ad un’esigenza reale sul territorio”.

“Gli obiettivi sociali sono la promozione delle discipline sportive e culturali e la creazione di uno spazio ricreativo ed accogliente per tutti coloro ne vogliano usufruire. Il nostro motto è “Tu sei il centro” perché il singolo socio, per noi, è il centro stesso della vita associativa di Asm.La nostra proposta è quella di uno spazio dove ci si possa incontrare, dove si possa studiare ma anche ascoltare una fiaba, fare un’attività fisica rilassante e adatta anche più piccoli come il pilates, e trovare un supporto per i compiti o per affrontare gli esami scolastici. Uno spazio, dove si incontrano le esigenze di socializzazione, movimento e cultura“.

Dalle donazioni di amici e soci è nata poi una piccola biblioteca che è diventata con il tempo un ulteriore servizio per i soci: “Abbiamo iniziato a portare qualche libro che in casa non ci stava più, li abbiamo messi in sede e da lì hanno iniziato a regalarci altri libri e così è nata la nostra bibliotechina”.

Chi volesse conoscere le proposte e le attività di Area Studio e Movimento può visitare il sito dell’associazione e può mettere “Piace” sulla pagina Facebook di Asm e restare sempre aggiornato sulle nuove iniziative.