Su Canale 5 i consigli dell’Indiana Jones di Busto Arsizio

Parlerà delle sue esperienze, rivelerà alcuni consigli per vivere meglio nella natura e mostrerà cosa si può fare anche in situazioni difficili. Michael Bolognini è pronto per il suo debutto nella trasmissione “In forma con Starbene” che ogni sabato mattina lo vedrà nello studio di Tessa Gelisio su Canale 5.

«Saranno 8 puntate, ognuna delle quali dedicata ad un tema diverso -racconta Michael- e chiacchierando insieme io darò consigli su come vivere in mezzo alla natura». Si parte alle 8.45 del 6 maggio con l’acqua come protagonista «e in questo caso farò vedere come si può bere l’acqua di una pozzanghera». Poi, per i successivi due mesi, weekend dopo weekend l’esploratore bustocco di 32 anni mostrerà e racconterà tanti piccoli aneddoti e segreti.

Un mezzo debutto per lui, dato che nei mesi scorsi ha già partecipato ad alcune puntate di Mistero, «ma in questo caso è stato diverso». Quello della tv «è un mondo nuovo per me: non sono abituato ad un copione da seguire, agli operatori e ai registi che ti dicono cosa fare; Quando ho fatto Mistero eravamo in esterna e lì era la natura a dettare le sue condizioni ed era un qualcosa che si lega meglio al mio modo di vivere». Ma nonostante un habitat diverso «tutto è andato per il meglio anche grazie al fatto che tutte le persone sono state molto simpatiche e professionali».

Una «vera e propria nuova avventura» che è nata nei mesi scorsi «quando la produzione, avendo i miei contatti dopo Mistero, mi ha contattato per chiedermi se ero interessato ad un progetto del genere. E io ho detto di sì». E in effetti le esplorazioni di Michael Bolognini si accompagnano anche ad una grande attività divulgativa: «ho una rubrica sulla rivista di Mistero nella quale racconto le esperienze che faccio e ho iniziato anche a scrivere su Starbene».