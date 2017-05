Una passeggiata con Varesenews al Cuvignone e al monte Nudo

diretta facebook cuvignone

Il nostro direttore Marco Giovannelli oggi, 13 maggio 2017 ha realizzato due dirette molto suggestive: dal passo del Cuvignone e dal Monte Nudo.

Un’occasione per mostrare le bellezze della provincia, ma anche per raccontare cosa si può fare ora con gli strumenti digitali: un cambiamento di vita che vogliamo raccontare con il grande progetto avviato per i 20 anni di Varesenews, a cui siete tutti chiamati a partecipare

IL SITO CHE RACCONTA IL PROGETTO

IN CIMA AL CUVIGNONE

IN CIMA AL MONTE NUDO