Nell’ambito della rassegna “Di Terra e di Cielo” (http://www.filmstudio90.it/di-terra-e-di-cielo/), attraverso le splendide immagini di Alessandro Omassi e Roberto Ambrosi lunedì 15 maggio, ore 17.00 presso l’aula Magna “Granero-Porati” dell’Università degli Studi dell’Insubria Via Dunant, 3 Varese, a ingresso gratuito, verrà proiettato il documentario “Sul sentiero dei Mufloni“.

L’introduzione del muflone in Italia peninsulare e nelle aree alpine risale alla storia del secolo scorso.

Questo documentario è stato realizzato per descrivere la biologia e le caratteristiche di un ungulato la cui presenza è strettamente legata all’uomo e che nel passato si è trovato ad un passo dall’estinzione.

Il muflone anche in diverse aree della Lombardia è stato introdotto in particolare a partire dagli anni ’70 ed è entrato ora a far parte di alcuni paesaggi locali, una specie che deve essere gestita adeguatamente.