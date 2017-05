Svizzera, violenza sui campi. Stop ai campionati giovanili

Foto varie di calcio

La decisione della Federazione Ticinese di calcio farà discutere ma, per quanto severa, è una scelta importante. La federcalcio del cantone della svizzera italiana ha deciso di fermare per un turno alcuni campionati giovanili, al fine di sensibilizzare giocatori, dirigenti, allenatori e genitori dopo alcuni episodi censurabili avventuri sui campi da gioco.

Oltre allo stop, ci sarà un momento di incontro per analizzare il problema. Una presa di posizione netta da parte della Federazione per cercare di eliminare un malcostume che purtroppo anche in Italia si ripete.

Questo il comunicato della Federazione Ticinese di calcio: