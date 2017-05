Svuota gli zainetti in piscina... ma lo incastrano le telecamere e i vestiti

Con una buona dose di audacia è riuscito a ripulire di 300 euro in contanti gli zainetti dei corsisti della piscina comunale ma forse dimostrando un po’ troppa fiducia nelle sue possibilità è tornato all’impianto il giorno successivo quando è stato bloccato, identificato e denunciato.

A incastrare il ladro che “operava” nella piscina di via Miola le immagini della videosorveglianza, che hanno immortalato il suo furto una sera alle 20, ed anche il suo abbigliamento.

Proprio il fatto che indossasse la stessa giacca e gli stessi pantaloni ha permesso al personale dell’impianto di identificarlo tra gli utenti quando è tornato in piscina.

Così chiamati i carabinieri, già avvisati dell’accaduto, l’uomo è stato fermato e accompagnato al comando di via Manzoni dove è stato denunciato per furto aggravato. Semplice il suo modus operandi: forzava i lucchetti, prelevava gli zainetti e si nascondeva nello spogliatoio per cercare con calma i soldi e poi abbandonava le borse in un armadietto libero. Gli interessavano solo i soldi: ha lasciato negli zainetti telefoni cellulari ed altri oggetti di valore.