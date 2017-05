Tangenziale di Varese, Alfieri: “Bene la gratuità, ma chi pagherà per togliere il pedaggio?”

«Se la tangenziale di Varese diventa davvero gratuita, come noi chiediamo da tempo, siamo tutti contenti. Ma adesso da Maroni vogliamo risposte: chi tirerà fuori e quando i soldi per togliere il pedaggio? Altrimenti siamo di fronte alle solite parole vuote della Lega e i varesini non possono certo continuare a pagare le promesse elettorali di Maroni».

Commenta così Alessandro Alfieri, segretario regionale Pd, le dichiarazioni di Roberto Maroni, che a Varese ha promesso che la Tangenziale di Varese diventerà gratis nel quadro del passaggio alla gestione regionale di alcune strade finora in capo alla Provincia.

«Un risultato su cui, come Provincia, abbiamo lavorato molto in questi mesi e che ci permetterà di impiegare meglio le risorse – commenta Paolo Bertocchi, consigliere provinciale del Partito Democratico -. Maroni ha anche annunciato che la Tangenziale di Varese sarà gratuita entro fine anno. Bene, a patto che chiarisca chi metterà i soldi per questa operazione. Il timore che sia un annuncio elettorale e che tutto rimarrà come prima è forte».