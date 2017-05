Tango e cultura argentina, continuano gli appuntamenti

Serata di tango con show di Analia Morales y Gabriel Ponce !

Nell’ambito della “Settimana dedicata al Tango e alla cultura argentina”, in programma a Varese fino al 28 maggio, mercoledì 24 maggio, alle ore 14.30, nell’Aula Magna “Granero-Porati”, Via Dunant 3, è in programma l’incontro “Tra Gardel e Borges. Tango e cultura argentina”, con il cantautore italo-argentino Diego Lemmi Moreno e il professor Gianmarco Gaspari, presidente del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi dell’Insubria. Ingresso libero e gratuito.

A seguire giovedì 25 maggio, alle 10, nell’Aula Magna via Ravasi 2 (Varese) si terrà il concerto spettacolo “Argentina sola andata… e poi Tango!”, con I Piccoli Musici del Tango, diretti dal M° Carlo Taffuri dell’Associazione ImmaginArte di Varese, e con la partecipazione della cantante italo-argentina Paola Fernández dell’Erba e dei ballerini Pietro Ripoli e Marta Buccoliero.

La Settimana dedicata al Tango e alla cultura argentina si articola in numerosi eventi pubblici – mostre, conferenze, musica e danze argentine, concerti e spettacoli, proiezioni in vari spazi della città e della provincia – con l’obiettivo di divulgare la cultura argentina nella città di Varese.

Per conoscere il programma dettagliato LINK http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/comunicazione-e-sala-stampa/eventi/articolo13985.html.