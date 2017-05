Tango, vino e fantasia

Ecco gli appuntamenti del fine settimana in provincia:

METEO – Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato 20 maggio al mattino sarà in parte soleggiato con nuvole irregolari e rare piogge o asciutto. Nel pomeriggio soleggiato su Piemonte e Lombardia occidentale, ma ancora nubi torreggianti e temporali tra Lario e Bresciano e sulla Lombardia orientale. Domenica 21 maggio il clima sarà ben soleggiato e nuovamente più caldo. Poche nuvole di bel tempo nel pomeriggio sui monti in dissoluzione a sera. Asciutto.

INCONTRI

Varese - Arriva a Varese, in piazza della Repubblica, la seconda edizione dell’ Urban & Lake Street Food Festival, che nella prima edizione del 2016 ha raccolto 30mila persone in tre giorni. L’appuntamento è da venerdi 19 a domenica 21 in piazza della repubblica, con 33 truck di design tra i migliori d’Italia.

Varese – Con lo slogan “Per un Tango giovane” parte a Varese la seconda edizione della “Settimana dedicata al Tango e alla cultura argentina”. La manifestazione, che avrà luogo dal 20 al 28 maggio, si articola in numerosi eventi pubblici – mostre, conferenze, musica e danze argentine, concerti e spettacoli, proiezioni in vari spazi della città e della provincia – con l’obiettivo di divulgare la cultura argentina nella città di Varese. - Tutto il programma

Varese - In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia proclamata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite che si è svolta il 15 maggio, anche a Varese il prossimo weekend si accenderanno i riflettori sulle famiglie e si svolgeranno diversi eventi a tema. Le oltre venti associazioni aderenti alla Consulta della Famiglia organizzano infatti, da venerdì 19 maggio a domenica 21 maggio tante attività educative e ricreative in una 3 giorni ricca di proposte per bambini e genitori: seminari tematici, animazione, “pranzi” in famiglia sono alcuni dei momenti più significativi della festa. – Tutto il programma

Varese - “Sport day for boy” domenica 21 maggio una giornata in cui si possono “assaggiare” pillole di sport tra ben 19 associazioni sportive un giorno intero, dalle 10 alle 18, per provarle tutte nel “villaggio dello sport”: il campus di Bizzozzero dell’università dell’Insubria. Tra gli sport: equitazione, bici, basket, calcio, vela, hockey, volo a vela, golf, tiro con l’arco, scherma, canottaggio, snowboard, football americano, tennis, Brazilian Jiu Jitsu e molti altri. Tango de mi Buenos Aires (inserita in galleria)

Varese – Domenica 21 maggio si svolgerà la decima edizione di “Varese Motori Green Generation”. La manifestazione si prefigge di essere una festa per tutti gli appassionati del settore e cercherà di rappresentare in un unico evento la storia, lo sport e le glorie dell’automobilismo attraverso l’esposizione di auto storiche, nonché la presentazione delle più recenti tecnologie finalizzate, in particolare, alla riduzione delle emissioni di gas nocivi nell’aria con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più gli automobilisti.

Varese - Sabato, dalle 14.30 alle 18 nella sede in via Speri della Chiesa 12 il Cai varesino organizza un mercatino dell’usato. Info www.caivarese.it.

Isolino Virginia – Appuntamento domenica 21 per i più piccoli. Dopo un’introduzione teorica sulle tecniche di scheggiatura della selce nella Preistoria, i partecipanti si cimenteranno in alcune delle operazioni necessarie alla preparazione di varie tipologie di strumenti. Partenza dal pontile di Biandronno ore 15.00, Inizio laboratorio ore 15.30. Costo: 6 € a bambino.

Malnate – Tutto è pronto per domenica 21 maggio. A Malnate sarà tempo di divertimento con la sesta edizione della festa cittadina, che quest’anno è stata battezzata “Tempolandia – a spasso nel tempo”. Come ogni anno verrà chiusa la strada provinciale dal Municipio fino alle scuole medie e saranno tante le iniziative per il divertimento dei bambini ma anche degli adulti.

Albizzate - L’Associazione Amici del Comitato Maria Letizia Verga impegnata nella raccolta fondi per lo studio e la cura della leucemia del bambino, dopo il grande successo dello scorso anno, replicherà l’evento “Facciamo Festa Insieme” nei giorni 20-21 maggio ad Albizzate in piazza 4 novembre.

Buguggiate - Il weekend del 20 e 21 maggio circa 200 scout Agesci si ritroveranno nella Villa Cagnola della Rasa dove si terrà l’annuale incontro del San Giorgio patrono degli scout.

Cazzago Brabbia – Ritorna il Mercato di Via Zanella, e per l’edizione di primavera-estate si trasferisce sul lago di Varese, a La Darsena caffè di Cazzago Brabbia. L’appuntamento è per domenica 21 maggio – Tutte le informazioni

Ghirla e Caravate – In occasione delle Giornate Europee dei Mulini 2017 organizzate in tutta Europa ed in Italia dall’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici, si celebra questo evento, presso gli storici Mulino dei Frati della famiglia Riva a Caravate, al Mulino Rigamonti a Cunardo e al Maglio di Ghirla – Tutto il programma

Casciago - Fine settimana ricco di eventi in quel di Morosolo, grazie ad Agrifest, Agrirun ed eventi collegati. Si parte venerdì con “Agrirun, abbracciamo Casciago – Memorial Dante Parietti“, gara podistica a tutti, soprattutto a coloro che amano le sfide “uomo contro meteo”: pioverà, ma gli atleti non si fermeranno davanti a nulla. In ogni caso, a fine gara, una bella salamella rinfrancherà i partecipanti.

Lissago - Sabato 20 e domenica 21 maggio si terrà a Lissago la “38° Festa di Primavera Lissago per il Bambino”. Non è semplicemente una festa paesana durante la quale gli amici di sempre si ritrovano, non solo un fine settimana di svago e allegria, questa è “La Festa” in cui tutti possiamo dare un piccolo contributo ad una grande realtà il “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”.

Gavirate - Sul lungolago torna la festa degli asparagi e delle fragole che si terrà i prossimi 21 e 28 maggio; organizzata dalla Proloco. Dalle 10 alle 18 ci saranno mostre d’arte all’aperto, stand gastronomici a base di asparagi e fragole, specialità della cucina tradizionale e dolciaria, mercatini locali. – Tutte le informazioni

Cocquio Trevisago - Comincia il campionato di auto a pedali. Prima prova domenica 21 maggio: il torneo si sviluppa su sette gare, una per ogni Comune di appartenenza dell’Associazione. - Tutte le informazioni

Casalzuigno – Un fine settimana di eventi a Villa Della Porta Bozzolo. Continua anche questo weekend l’iniziativa “Maggio in fiore. Il giardino dei saperi e dei profumi”, la rassegna di eventi e attività tutti dedicati al mondo della floricoltura e del giardinaggio. Tanti gli appuntamenti in programma dal PicNic Botanico, ai laboratori per i più piccoli, fino alle visite guidate al roseto e alla villa. -Tutto il programma

Monvalle - Sabato 20 e domenica 21 maggio a Monvalle torna la Fiera di Primavera organizzata dalla Pro Loco nel parco adiacente la propria sede in località “Case nuove” via Mazzini.

Sangiano - Sabato e domenica, festa di inizio estate a Sangiano. A Villa Fantoni, ore 19, stand gastronomico, alle 21 concerto E-Toys. Domenica, in piazza dalle 9 bancarelle, alle 12 stand gastronomico e dalle 14 tante attività per bambini.

Luino - Musica, sagre, letteratura e tanto altro negli appuntamenti che anima il fine settimana luinese. Incontri, gara podistica, stand gastronomico e tanto altro. – Tutto il programma

Laveno Mombello – Sul Lago Maggiore si prospettano due weekend “con le ali” di profilo internazionale, dedicati al deltaplano. Si comincia con questo fine settimana -sabato 20 e domenica 21 maggio – quando è in programma l’Open Day del Delta Club Laveno, mentre dal 2 al 4 giugno si disputerà la trentesima edizione del Trofeo Valerio Albrizio per il quale sono attesi molti grandi campioni del deltaplano.

Angera - Sabato, dalle 14 alle 22 e domenica dalle 10 alle 20 nella tensostruttura sul pratone lungolago selezionati vignaioli presentano i vini. E poi stand gastronomico e musica dal vivo.

Cantello - Torna puntuale la Fiera dell’Asparago di Cantello, tra le manifestazione più antiche e più amate della Lombardia. Anche quest’anno la sagra, organizzata dalla Pro Loco di Cantello, si strutturerà sugli ultimi due weekend di maggio: venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 e venerdì 26, sabato 27 e domenica 28.

Location dell’evento sarà il Palatenda di via Collodi.

Castiglione Olona – Tra gli appuntamenti di maggior richiamo organizzati dal Comune di Castiglione Olona si distingue, per il successo di pubblico e la qualità degli eventi proposti, “Tra Arte e Degustazione”, evento realizzato con la collaborazione di Pro Loco Castiglione Olona. Giunta già alla sua VIII edizione si svolgerà Sabato 20 maggio 2017 a partire dalle ore 18.00, lungo le vie e nei cortili del caratteristico Centro Storico con la partecipazione di numerose cantine. – Tutto il programma

Arcisate – Il comitato Croce Rossa della Valceresio partecipa, nella giornata di sabato 20 maggio, alla Raccolta alimentare Cri promossa in diversi punti vendita della nostra provincia. Nei supermercati Tigros di Brebbia, Buguggiate, Castronno, Malnate e Varese, e nei Carrefour di Bisuschio, Cantello e Luino.

Gornate Olona – Campana, corsa coi sacchi, tiro alla fune: i passatempi di una volta sono protagonisti della terza edizione delle Olimpiadi dei giochi dimenticati, una grande festa in programma domenica 21 maggio 2017 al Monastero di Torba. Durante tutta la giornata, inoltre, si potranno effettuare visite al complesso monastico. Dalle 14 alle 18.

Gallarate – Il Gruppo Archeologico del Dopolavoro Ferroviario di Gallarate organizza, con la Società Studi Patri, un’apertura straordinaria del Museo di via Borgo Antico. Sabato 20 maggio, dalle 19:00 a mezzanotte il museo sarà liberamente visitabile con ingresso gratuito. Sono previste anche visite guidate alla sezione archeologica con partenza alle 19:30, alle 21:00 e alle 22:30.

Busto Arsizio – «Hansel e Gretel» in scena con la compagnia «Il Nodo» di Desenzano del Garda porterà in scena domenica 21 maggio, alle ore 16 e alle ore 21, al cinema teatro Manzoni di Busto Arsizio. L’appuntamento è promosso dall’agenzia teatrale «Premier Show» di Alessandria per conto dell’associazione «DottorSorriso», una onlus nata nel 1995 con la missione di rendere più serena la degenza dei bambini in ospedale attraverso la clownterapia.

Busto Arsizio – Nel prossimo fine settimana si svolgerà in tutta Italia la 13° Giornata del Naso Rosso, immancabile appuntamento organizzato da VIP Italia Onlus, che vedrà scendere in piazza 57 associazioni VIP presenti sul territorio nazionale. Nella nostra provincia i “Nasi rossi” saranno in piazza San Giovanni a Busto Arsizio dalle 14 alle 19.30.

Busto Arsizio – Questa domenica festeggia la Croce Rossa e prenditi cura della tua salute. In piazza San Giovanni, il prossimo 21 maggio torna la celebrazione internazionale della CRI che, con i suoi servizi socio sanitari, lavora al fianco della cittadinanza. 595 volontari che si occupano di soccorso ma anche trasporto, animazione ed educazione alla salute.

Caronno Pertusella – La Pro loco organizza sabato e domenica mega grigliata su un letto di patate, 12 euro, al parco Resistenza in via Avogadro dalle 20. Stasera in programma karaoke e balli di gruppo. Gradita la prenotazione al 347.9639617.

Busto Arsizio - Tutto è pronto all’Oratorio San Filippo Neri per la nuova festa della parrocchia. Dal 19 al 29 maggio musica, incontri, eventi sportivi e cibo faranno da cornice alla festa che quest’anno ha un tema molto chiaro: essere vergognosamente felici. – Tutto il programma

Busto Arsizio - “Scappati di casa” approda al Cinema Sant’Anna di Busto Arsizio. Si tratta di un film amatoriale, una commedia sul mondo giovanile, un lungometraggio girato nei fine settimana, per un anno intero, coinvolgendo almeno 100 persone. Appuntamento sabato 20 maggio alle 21, per una proiezione della commedia alla presenza del cast artistico e tecnico del film.

MUSICA

Varese – Villa Toeplitz inaugura la stagione di eventi. Sabato 20 maggio si inaugurerà ufficialmente la stagione estiva del Tennis bar di Villa Toeplitz e di “Summer Break” con una festa che durerà da orario aperitivo fino alle 23.00 circa; ospite speciale della serata, Den Gallo. - Tutto il programma

Lonate Pozzolo – A Lonate è il weekend del Lonate Spring Festival. In programma: venerdi 19 maggio gruppi e dj set locali quali Miss Marple, Algex e Nitram e Gem Boy. Sabato 20 serata raggae con l’esibizione di Anger Ness, Dave The Scream, GX, e di Key Elle, vincitore contest lanciato in rete. Gran finale con Mr Babaman. Domenica 21 infine è la giornata Irish. In concerto The Clan, accompagnati dall’aperitivo musicale con Back on Track e la cena con gli Acoustic Marks. - Tutto il programma

Gallarate - Sabato 20 maggio 2017, alle ore 21.00, il Museo MA*GA di Gallarate ospita il concerto per fisarmonica di Vladimir Denissenkov. È questo il secondo appuntamento del ciclo d’incontri, organizzato in collaborazione con gli Amici del Caffè Teatro, che spazia dalla musica, alla letteratura, al teatro. – Tutto il programma

CINEMA

