Tappone del Giro anche per gli arzilli ospiti della Poretti e Magnani

Vedano - Casa di riposo Poretti Magnani

Ieri, in occasione del “tappone” con la cima Coppi alla 100esima edizione del Giro d’Italia, anche gli ospiti della Fondazione Poretti e Magnani di Vedano Olona hanno voluto essere protagonisti di una delle manifestazioni sportive più amate.

Galleria fotografica Vedano - Casa di riposo Poretti Magnani 3 di 3

Animatori e fisioterapisti della struttura hanno così organizzato una seduta di fisioterapia “adattata” al Giro, per coinvolgere gli ospiti più arzilli e farli sentire in qualche modo parte dell’evento sportivo.

Tra gli ospiti della casa di riposo anche diversi pluricentenari, tra cui Anita, 107 anni (va per i 108) che non si è mai persa un Giro d’Italia e Marianna appassionatissima, sempre “armata” di Gazzetta dello sport e sempre in tenuta rosa per omaggiare il Giro!