Tariffe cimiteriali, nessuno sconto ma sì alla rateizzazione

busto arsizio

In seguito alle segnalazioni dei giorni scorsi, si è svolto nel pomeriggio di oggi un incontro a cui hanno preso parte il sindaco, la giunta, i capigruppo e i segretari dei partiti di maggioranza e i dirigenti alla partita per approfondire la questione delle tariffe cimiteriali, modificate di recente dal nuovo regolamento in attuazione degli indirizzi del Piano cimiteriale approvato nel 2013.

Un incontro molto intenso – fanno sapere da Palazzo Gilardoni – , in cui ogni aspetto della questione è stato analizzato e discusso a lungo con attenzione, dati e norme alla mano «per cercare di venire incontro alle richieste dei cittadini si è dato mandato agli uffici – sottolinea il sindaco Antonelli – di verificare la possibilità di prevedere facilitazioni in merito alle modalità e alle tempistiche di pagamento con le agevolazioni connesse».

Antonelli ci tiene a precisare che «nonostante gli adeguamenti, dovuti al fatto che il tariffario non è stato ritoccato per decenni, le tariffe applicate a Busto sono ancora più basse (e di gran lunga) rispetto a quelle applicate da Comuni affini per numero di abitanti (sia in provincia di Varese che in provincia di Milano). Tutto ciò non toglie che si possa verificare la possibilità di prevedere qualche agevolazione per i cittadini, ben comprendendo le loro esigenze».