Tecnologia, cosplay e fumetti a Expo Elettronica

Grandi affari di primavera. MalpensaFiere apre le porte all’elettronica, all’informatica e agli hobby, dai fumetti fino ai cosplay e ai videogiochi.

Sabato 13 e domenica 14 maggio torna nei padiglioni di Busto Arsizio, Expo Elettronica, l’evento più atteso da esperti, informatici, radioamatori, appassionati del fai-da-te e da chi cerca buone occasioni tra migliaia di articoli di elettronica di consumo e professionale per l’intrattenimento, la comunicazione e il lavoro, in ufficio e a casa, proposti da oltre 100 espositori provenienti da tutta Italia.

Pc e periferiche, smartphone, tablet, audio e multimedia, lettori e masterizzatori, dvd, decoder digitali e satellitari, videosorveglianza, accessori e materiali di consumo, piccoli elettrodomestici sono solo alcuni dei numerosi prodotti proposti, accanto ad una serie di ‘introvabili’ tra cui componenti e ricambi per la riparazione.

I prezzi sono molto vantaggiosi, con sconti imperdibili rispetto alla normale distribuzione. Chi vuole immergersi in una delle esperienze più cool ed affascinanti del momento può trovare le postazioni di realtà virtuale realizzate da Tom’s Hardware, la testata giornalistica guru del tech. Guanti tecnologici, occhiali neri, uno schermo con immagini fantasy… e ci si troverà immersi totalmente in una prospettiva incredibilmente reale.

Un’altra realtà, questa volta non virtuale, sono i Mates, i famosissimi youtubers che hanno conquistato la rete. Quattro normalissimi ragazzi, St3pNy, Anima, Vegas e Surrealpower, sono gli idoli dei teenager con quattro milioni di iscritti sui loro canali youtube e cento milioni di visualizzazioni al mese. Sabato e domenica incontreranno i loro fans. Con loro anche LaSabriGamer, astro nascente di youtube con quasi 250.000 iscritti, è la gamer girl più famosa d’Italia.

Ma le sorprese non sono finite qui: Tom’s Hardaware metterà a disposizione gratuitamente 30 playstation e 90 pc di freegaming per sfide appassionanti e tornei di videogiochi. In contemporanea ad Expo Elettronica si svolge Milano Comics&Games, la versione 2.0 della tradizionale fiera del fumetto, un appuntamento a misura di cosplayer.

Una mostra mercato del fumetto usato e da collezione che abbraccia tutti i gusti, da quelli “vintage” e tradizionali fino ai protagonisti delle più attuali serie giapponesi, con costumi, accessori e complementi ispirati al mondo dei fumetti. E poi via libera al mondo del Cosplay, con l’area workshop cosplay più grande in Italia: nato sulla scia dei cartoons asiatici, è l’hobby di divertirsi vestendosi come il proprio personaggio preferito, inscenando brevi esibizioni.

A Milano Comics&Games nella giornata di domenica è previsto il raduno Cosplay con animazioni, sfilate e tornei di videogiochi; qui è possibile truccarsi grazie alle postazioni messe a disposizione da Fiere del Fumetto Comics and Games e La Gazzetta del Cosplay.

Dove, come, quando:

Date e orari: sabato 13 e domenica 14 maggio dalle 9 alle 18

Luogo: Malpensa Fiere, Via XI settembre, 16, Busto Arsizio

Organizzazione: Blu Nautilus Srl

Info: 0541439573; www.expoelettronica.it

Ingresso: intero 9 €, ridotto 7 €