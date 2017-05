Tecnologie per il terzo settore: fa tappa TechSoup Italia

via Morosini

Continua l’impegno di Microsoft e Fondazione Cariplo in collaborazione con TechSoup Italia per promuovere lo sviluppo tecnologico del Terzo Settore.

Il percorso di avvicinamento al territorio iniziato oltre due anni fa con il roadshow “TechSoup Tour” dedicato alle organizzazioni Non Profit, ha toccato quasi 20 città e oltre 700 organizzazioni in tutte le regioni italiane.

L’obiettivo dell’iniziativa è accelerare l’adozione del cloud computing e delle nuove soluzioni in donazione per il Terzo Settore accessibili tramite l’innovativo programma di donazione tecnologica TechSoup (www.techsoup.it) – che offre accesso a costi marginali ad un ampio listino di prodotti nonché alle ultime tecnologie cloud-based – e il sito microsoft.com/nonprofits.

La tappa di Varese, che chiude l’edizione 2016/17 del TechSoup Tour, avverrà giovedì 1 giugno 2017 dalle ore 9.30 alle 12.30 presso l’Associazione Varese Vive – via San Francesco 26, Varese. Sarà introdotta da Carlo Massironi, segretario generale Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus e da Maurizio Ampollini, Direttore del Centro di Servizi per il volontariato della provincia di Varese.

Seguirà una riflessione, a cura di Fabio Fraticelli, docente di organizzazione delle aziende pubbliche e non profit presso l’Università Politecnica delle Marche, sui nuovi orizzonti offerti dalle tecnologie cloud based e le opportunità riservate al Terzo Settore, e un’ampia descrizione dei benefici offerti dal programma di donazione con utili informazioni su come accedervi, a cura di Emma Togni e Davide Minelli, Direttore di TechSoup Italia.

Gli eventi del TechSoup Tour rappresentano anche un’importante occasione per condividere esperienze, progetti e riflessioni su come la tecnologia possa essere considerata un fattore abilitante per le realtà che operano nel sociale, arricchito da testimonianze di valore per evidenziare come la diffusione delle nuove tecnologie sia in grado di fornire un aiuto concreto in termini di efficienza, produttività e innovazione.