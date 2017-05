TeDeiRà, l’istituto Bertacchi invita a teatro

sipario teatro generica

Sabato 6 maggio si svolgerà a Busto Arsizio la seconda giornata della terza edizione del “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi“, per ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni.

L’istituto Bertacchi ha organizzato, nell’ambito del festival, un evento in collaborazione con il CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs di Fagnano Olona. Il tema è “La città del fanciullo” Cultura Arte Ambiente e segna, la conclusione dei percorsi di educazione alla teatralità che si sono svolti nelle diverse classi durante l’intero anno scolastico.

Dall’anno scorso, però, si è deciso di coinvolgere anche gli altri istituti comprensivi del territorio o le altre realtà che scelgono la strada dell’arte per formare, in modo da creare un momento di riflessione, condivisione e crescita comune.

«Quest’anno il tema è quello dell’ambiente, affrontato con una particolare attenzione proprio per il nostro territorio – spiega una nota dell’istituto – Il “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” vuole essere un importante momento di incontro tra esperienze di teatro-danza-musica-arte-video e scuola, filtrate attraverso l’Educazione alla Teatralità. La metodologia formativa proposta dall’Educazione alla Teatralità si pone come obiettivo quello di valorizzare l’esperienza espressiva/artistica sia come mezzo educativo sia come strumento di riflessione e di comunicazione. L’esperienza offerta ai ragazzi si fonda dunque su solide basi teoriche, la cui validità è stata anche riconosciuta dal M.I.U.R. in apposite linee guida».

L’edizione del 2017 del “Festival TeDeiRà – Teatro Dei Ragazzi” è particolarmente importante, perché quest’anno l’evento è stato collocato all’interno del Festival Valle Olona e, inoltre, perchè è ospitato dal Liceo Artistico Musicale e Coreutico Candiani, consolidando così lo stretto rapporto che il liceo ha con il nostro e con gli altri istituti comprensivi del territorio.

Dopo il successo della prima giornata, che si è svolta sabato 22 aprile, i ragazzi e le ragazze andranno in scena anche sabato 6 maggio: «Questo momento tanto importante non si esaurisce nella mattinata di sabato, ma prosegue nel pomeriggio con laboratori creativi rivolti a coppie di genitori-figli che si svolgeranno presso il plesso Pieve di Cadore dell’I.C. Bertacchi. Gli stessi laboratori saranno riproposti anche sabato 13 maggio presso il plesso A. Moro».

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per maggiori informazioni visitare il sito www.istitutobertacchi.gov.it o www.festivalvalleolona.org nella sezione TeDeiRà.